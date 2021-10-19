15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

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أجمل رسائل تهنئة مولد النبي و تهنئة المولد النبوي الشريف 2021، هي من الجمل والكلمات التي تتصدر محرك البحث "جوجل" بالتزامن مع أقوى مناسبة دينية عند المسلمين، وهي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اما عن ميعاد مولد النبي فهو 12 ربيع الأول من كل عام هجري، ويحتفل المسلمين في بقاع الأرض بتلك المناسبة الدينية، ونستعرض معكم أجمل رسائل تهنئة المولد النبي الشريف.

بعد قرار مجلس الوزراء | تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2021 - صورة أرشيفية

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف، نستعرضها لكم، والتي يعتمد عليها البعض للتهنئة بالمولد النبوي ويتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم:

ليلة أفراح وسرور، صارت الدنيا تنور، نبارك لكم ميلاد الرسول.

رسول الله يا نورا تجلى.. بك الخلق على الله استدلى، لقد أخررت في الجوزاء ظلي، ونورا منك في العرش استقلى.

يا أنوار النبي أمسيك، وبمولده أهنيك، وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

اللهم يسر لنا أمورنا في كل الأمور في ذكرى مولد أفضل الخلق، كل عام وأنتم بخير.

تمضي الأيام ولنا في ذكرى مولد المصطفى خير لقاء، كل عام وأصدقائي بخير.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور نهنئكم.

عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فبها تطيب النفوس وتهدأ النفوس.

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

كل عام وكل أحبابي وأصدقائي بخير وفي ذكرى المولد النبوي الشريف اقدم لكم احر التهاني والتبريكات.

تشرق الشمس بنورك سيدي يارسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله.

لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

عـذرا رسـول الله إن قـصــر في وصف فإن جمالكم لن يوصف.. جاءت قــديــم ذرة مـن نـور كــم.. قـد جـمـل الـرحـمـن مـنها يوسفا.

عام بكم استضاء وبتحبكم ارتوى قلبي يا رسول الله يا سيد الخلق وخاتم النبيين والصديقين.

المولد النبوي الشريف - صورة أرشيفية

تاريخ عيد المولد النبوي الشريف 2021

وعن تاريخ "المولد النبوي الشريف 2021" فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وُلد في دار عقيل بن أبي طالب، في عام الفيل في فجر الثاني عشر من ربيع الأول، وفي هذا المكان توفي والده قبل ولادته ورباه جده عبد المطلب، كما تقول الكثير من الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في التاريخ ذاته و يحتفل المسلمون في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام بذكرى مولد خير الخلق صلى الله عليه وسلم.

موعد أجازة المولد النبوي الشريف

يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هذا العام يوافق الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث يتخذ الدول الإسلامية والعربية هذا اليوم يوم عطلة رسمية في كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان والصومال وجيبوتي والسعودية واليمن وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وفلسطين والعراق والأردن وسوريا وغيرها من الدول الإسلامية والعربية، فيما حددت مصر يوم الخميس الحادي والعشرين موعدا لأجازة المولد النبوي الشريف 2021 هذا العام.

المولد النبوي الشريف - صورة أرشيفية

ومن الملاحظ علي مواقع البحث العالمية، زيادة البحث عن جمل بعينها مثل:

تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

صور التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف 2021

صور تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

صور عيد مولد النبي

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 1443

تهنئة عيد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم

صور تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

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