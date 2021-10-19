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رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر

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رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر

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قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن حققت إنجاز تاريخي في القضاء على فيروس سي من خلال المبادرة الرئاسية خلال عام واحد.

ونصح المتيني في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، المرضى المتعافين من فيروس سي بضرورة عمل مراجعات دورية وبصورة مستمرة كل ستة أشهر.

وحول وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق متأثرا بإصابته بكورونا رغم حصوله جرعتي اللقاح، قال رئيس جامعة عين شمس، إن لقاحات كورونا منذ الإعلان عنها لم تثبت أنها تقي بنسبة 100% من الإصابة بكورونا، مؤكدا أن اللقاحات رغم ذلك ما زالت الحل الوحيد للبشرية حاليا في مواجهة الوباء مع ارتداء الكمامة.

المصرى اليوم

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