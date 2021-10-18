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«صبحى» يكرم بعثة المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

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«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» «صبحى» يكرم بعثة المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»

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كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية، بعثة المشاركة في بطولة العالم بروسيا لـ«ستريت وورك أوت»، بحضور إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، وذلك لتحقيقهم إنجازًا تاريخيًا لمصر، بتحقيق المراكز الثانى والرابع والسادس على العالم، بمشاركة 84 لاعبا ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولى للعبة.

وحقق اللاعب أحمد جمال المركز الثانى على مستوى العالم في فئة الـ«Strength»، واللاعب مازن أحمد المركز الرابع على مستوى العالم في فئة «Free Style»، واللاعب أشرف جمال، المركز السادس على مستوى العالم في فئة الـ«Power»، واللاعب عبدالرحمن ممدوح المركز الحادى عشر على مستوى العالم في فئة الـ«Free Style»، كما تم تكريم رئيس البعثة عمر الجبلى.

يذكر أن بطولة العالم هي المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطنى لـ«ستريت وورك أوت»، بينما شارك لاعبون مصريون بالبطولة 5 مرات بمشاركات فردية، وحقق فيها اللاعب عمر الجبلى المركز الـ15 على مستوى العالم.

وكان اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح قد تأهلا لبطولة العالم بعد فوزهما بالمركز الأول والثانى ببطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»، في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازى، والتى أقيمت بمركز شباب الجزيرة، بينما تم ترشيح الثنائى أشرف عادل وأحمد جمال السيد، في فئة ألعاب القوة، وألعاب الباور، والمتأهلين من بطولة العاصمة الإدارية.

وأبدى الوزير سعادته بالنجاحات الكبيرة التي يحققها اتحاد «ستريت وورك أوت»، ونجاحه في جذب اهتمام آلاف من الشباب المصرى أمر جيد للغاية، خاصة أنه يسعى لبناء الأجسام المصرية، وزيادة نسبة ممارسة الرياضة.

وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة، وأعرب عن أمه في نشر «ستريت وورك أوت» في كافة الحدائق ومراكز الشباب.

فيما عبر أبطال العالم عن سعادتهم بتكريم وزير الشباب والرياضة، وفخرهم برفع اسم مصر عاليًا.

مؤكدين أنهم أثبتوا أمام العالم أن المصرى لا يعرف المستحيل، وأن هدفهم هو الوصول إلى مليون لاعب في رياضات الشارع.

المصرى اليوم

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