ميسي يريد لم الشمل مع نجم برشلونة من جديد

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كشفت وسائل إعلام فرنسية إن ليونيل ميسي يريد من باريس سان جيرمان التوقيع مع نجم برشلونة سيرجيو أجويرو.

ويُقال إن النجم الدولي الأرجنتيني حريص على اللعب مع مهاجم مانشستر سيتي السابق، ويقوم فريق دوري الدرجة الأولى الفرنسي بإعداد عرض للفريق الكاتلوني من أجل الحصول على خدمات مهاجمه.

وفقًا لتقرير في صحيفة «سبورت» الإسبانية، طلب ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان التوقيع مع أجويرو من صفوف برشلونة، وقد يُرحب الفريق الكالتلوني بالصفقة، خاصةً أن مهاجم مانشستر سيتي السابق لم يُشارك مع الفريق حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، إن ماورو إيكاردي، الذي كان جزءًا من لا ماسيا، سيكون اللاعب الذي عرضه باريس سان جيرمان في صفقة مبادلة للحصول على سيرجيو أجويرو. مهاجم إنتر ميلان السابق لم يكن رائعًا في النادي الفرنسي وهم يتطلعون إلى التخلص منه قريبًا.

وانتقل سيرجيو أجويرو في انتقال مجاني إلى برشلونة هذا الصيف بعد أن قرر مانشستر سيتي عدم تجديد عقده.