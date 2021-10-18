برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل «الكلاسيكو»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يجهز مسؤولو برشلونة مفاجأة سارة لجمهور النادى قبل مباراة الكلاسيكو، الأحد المقبل، في الدورى الإسبانى.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الأحد الماضى، فإنَّ إدارة برشلونة تُسرِّع وتيرة مفاوضات التجديد مع أنسو فاتى، لاعب الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يهدف لحسم التجديد قبل الكلاسيكو، من أجل منح الجمهور والفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المهمة.

وأوضحت «موندو ديبورتيفو» أن ماتيو أليمانى، المدير الرياضى لبرشلونة، أرسل بعض الشروط التعاقدية إلى خورخى مينديز، وكيل فاتى، كى يدرسها.

وقالت إن مينديز التقى والدَى فاتى وإخوته، السبت الماضى، لمناقشة عرض التجديد مع برشلونة، والخطوات التي يجب اتخاذها.

وذكرت أن برشلونة يستطيع تجديد عقد فاتى من طرف واحد لمدة موسمين، لكن مسؤولى البارسا يرون أن اللاعب الشاب يستحق عقدًا جديدًا.

في سياق آخر، حسم برشلونة موقفه من صفقة الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، والذى ينتهى تعاقده في أولد ترافورد، بنهاية الموسم الجارى.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى برشلونة، بعدما عرضه وكيله مينو رايولا على خوان لابورتا، رئيس النادى الكتالونى.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن برشلونة حسم قراره بعدم التعاقد مع بوجبا، على الرغم من أن صفقة انتقاله ستكون مجانية.

بول بوجبا - صورة أرشيفية

وأوضحت الصحيفة أن سبب عدم رغبة برشلونة في ضم لاعب الوسط الفرنسى، هو راتبه الضخم الذي يصل إلى 17 مليون يورو في الموسم، إلى جانب العمولة الكبيرة التي يحصل عليها وكيله.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يدفع رواتب بهذه القيمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها النادى.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن بوجبا يفاضل بين البقاء في مانشستر يونايتد، والانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس.

فيما طمأن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، جماهير النادى الكتالونى، بشأن مستقبل الفرنسى عثمان ديمبلى، جناح الفريق.

وينتهى عقد ديمبلى مع برشلونة بنهاية الموسم الجارى، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «تجمعنا علاقة جيدة جدًا مع ديمبلى، فهو يريد البقاء في برشلونة، ومحادثاتنا مستمرة مع وكيله».

وفيما يتعلق بالتعاقدات المحتملة، أكد لابورتا أنه يجرى العمل على تحسين الفريق، موضحا: «لا أعرف ما إذا كان ذلك سيكون في يناير أم في الصيف»، مؤكدًا: «نحن منتبهون لتحركات السوق».

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين كبار على شاكلة إيرلينج هالاند، قال: «وفقًا لمكانتنا، نحن في وضع يمكننا من خلاله الحصول على أي لاعب في العالم». وأوضح: «لا يوجد وكيل لا يأتى إلى برشلونة لعرض لاعبيه، ولكن ذلك سيعتمد على العديد من العوامل».

واختتم رئيس برشلونة قائلًا: «لن نتعاقد مع لاعبين لمجرد إبرام صفقات».