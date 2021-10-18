أرسنال ضد كريستال بالاس: لاكازيت ينقذ ارسنال من كوارثه

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سيطر التعادل بنتيجة 2-2 على الديربي اللندني بين أرسنال وكريستال بالاس في ختام مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وأنهى أصحاب الأرض، أرسنال، الشوط الأول متفوقين بنتيجة 1-0 بفضل هدف من المهاجم الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج.

وعدل الضيوف النتيجة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بواسطة المهاجم البلجيكي، كريستال بنتيكي، نتيجة خطأ من لاعب وسط أرسنال، توماس بارتي.

وتقدم كريستال بالاس في الدقيقة 73 عن طريق المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد، ونتيجة خطأ من لاعب وسط أرسنال، ألبرت لوكونجا.

وفي الدقيقة 95، وبينما ظن الجميع أن الضيوف سيحصلون على النقاط كاملة، سجل البديل لاكازيت هدفًا قاتلًا حرم به الضيوف من نقطتين، ومنح به أرسنال نقطة، رفعت من رصيد الفريق إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

رجل المباراة:

على الرغم من مشاركته لـ 23 دقيقة فقط كبديل للنرويجي مارتين أوديجارد، إلا أن أليكساندر لاكازيت حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بسبب المردود الكبير الذي قدمه في الملعب وهدفه الهام الذي انقذ نقطة لأرسنال.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بيير إيمريك أوباميانج سجل في 3 مباريات متتالية في البريميرليج على ملعب الإمارات للمرة الأولى منذ الفترة بين مايو لـ سبتمبر 2019 (5).

- منذ مباراته الأولى في البريميرليج مع أرسنال (3 فبراير 2018)، سجل بيير إيمريك أوباميانج 91 هدفًا في 156 مباراة بمختلف البطولات- ولا لاعب في البريميرليج سجل أكثر منه في مختلف البطولات خلال نفس الفترة سوى محمد صلاح (109 في 180) وهاري كين (99 في 151).

- فقط ضد تشيلسي وسندرلاند (7 ضد كل فريق) سجل كريستيان بنتيكي اهدافًا أكثر ضد خصم في البريميرليج من أرسنال (6)

- فقط جيمي فاردي (5) سجل اهدافًا كلاعب زائر على ملعب الإمارات في البريميرليج أكثر من كريستيان بنتيكي (4)

- ليفربول (5) هو النادي الذي سجله ضده بنتيكي كلاعب زائر في البريميرليج أكثر من أرسنال (4).

- ارتكب فريق أرسنال خطأين أديا إلى هدفين في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ أبريل 2019 (ضد ولفرهامبتون) ولأول مرة على ملعب الإمارات منذ ديسمبر 2017 (ضد مانشستر يونايتد).

- فقط أولفييه جيرو (17) سجل اهدافًا كبديل مع أرسنال في عهد البريميرليج أكثر من أليكساندر لاكازيت (9).

- 5 من أهداف لاكازيت ال6 الأخيرة مع أرسنال على ملعب الإمارات في البريميرليج جاءت في مواجهات لندنية، بما في ذلك أخر 4 أهداف.