وليد جنبلاط: بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط إن «بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان».

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، علق جنبلاط على قرار قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بإصدار مذكرة توقيف بحق بعض الوزراء، قائلا: «لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إن لم يبلغ».

وتابع: «اتفقنا مع بري بأن تكون الأمور شفافة جدا وألا ندخل في التصعيد لأنه لا يفيد، خصوصا أن بعض الجهات الدولية والعربية تريده».

وأردف قوله: «جئت لأقدم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة، والمهم ان نعلم بأنه منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات».

وأضاف: «نتابع مع بري قضية الإصلاحات والمواضيع التي من أجلها تشكلت الحكومة ويجب ألا يعطل عمل الحكومة وهذا الموضوع الأساس الذي جئت من أجله».

وعن أحداث الطيونة قال: «أترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألا ندخل في استباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء».

وتابع: «سندرس كيفية إيجاد مقاربة موحدة في موضوع التحقيقات في انفجار المرفأ مع الأخذ بعين الاعتبار أننا طالبنا منذ البداية بلجنة تحقيق دولية ولا بد للتحقيق أن يأخذ مجراه».