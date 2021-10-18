أخبار عاجلة

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية -
وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب» -
السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان -
أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة» -
إسرائيل تستضيف لواء إماراتيا وتتوقع تعاونا على مستوى سلاح الجو -
الجيش الأوغندي: مقتل اثنين في انفجار بحافلة بعد يومين من تفجير في كمبالا -
زاخاروفا: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

Print
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية
مخصصة للطلاب وتحذير من الاستخدام غير المصرح به لختم رسمي

الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

تحقق حكومة مدينة ماكاتي الفلبينية في بيع أحد المراكز التجارية بالسعودية لأحذية حكومية عليها شعار المدينة وإدارة مدينة ماكاتي مخصصة للطلاب.

وحذرت حكومة مدينة ماكاتي من الاستخدام غير المصرح به لختم المدينة وإدارة تعليمها بعد ظهور هذه الأحذية معروضة للبيع في أحد المراكز التجارية بالسعودية.

وقالت عمدة المدينة على حسابها الرسمي: "نحذر الأفراد والشركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الاستخدام غير المصرح به لشعار المدينة الرسمي"، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق، ويتم التواصل مع المصنعين والموردين بذلك الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد

"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"

أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"