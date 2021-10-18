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الداخلية تكشف ملابسات الحمير مذبوحة في الشرقية

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية الداخلية تكشف ملابسات الحمير مذبوحة في الشرقية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن العثور على دواب «حمير» مذبوحة بالشرقية.


قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى»فيس بوك«يتحدث فيه أحد الأشخاص بعثوره على دواب مذبوحة عدد (2) حمار منزوعة الجلد مسلوخة بجانب إحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية».

وأضافت: «بالفحص تم تحديد القائم على بث مقطع الفيديو (سائق)، كما تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين(سائق – تاجر دواب )، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإشتراك مع الثانى بالإتجار الحمير، وأضاف بنفوق (2 دابة) فقاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع».

وتابعت: «بمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية، أفادت بأن الدابتين نافقتين ولم يتم ذبحهما وكاملين الأعضاء،و بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجىء بوجود جثامين الدابتين، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لإعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية«.

المصرى اليوم

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