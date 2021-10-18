سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

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أطلت الفنانة سمية الخشاب، بإطلالة جريئة مثيرة على الريد كاربت من فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، إذ ارتدت فستان باللون البمبي، مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

على الريد كاربت في جميع المهرجانات السينمائية، تتألق النجمات بإطلالات جذابة جريئة مثيرة، ليخطفن أنظار الحضور ونجوم المهرجان، وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.