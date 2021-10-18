أخبار عاجلة

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية -
وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب» -
السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان -
أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة» -
إسرائيل تستضيف لواء إماراتيا وتتوقع تعاونا على مستوى سلاح الجو -
الجيش الأوغندي: مقتل اثنين في انفجار بحافلة بعد يومين من تفجير في كمبالا -
زاخاروفا: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

Print
سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلت الفنانة سمية الخشاب، بإطلالة جريئة مثيرة على الريد كاربت من فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، إذ ارتدت فستان باللون البمبي، مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

على الريد كاربت في جميع المهرجانات السينمائية، تتألق النجمات بإطلالات جذابة جريئة مثيرة، ليخطفن أنظار الحضور ونجوم المهرجان، وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إزالة أكثر من 500 حالة تعدٍ في بني سويف

إزالة أكثر من 500 حالة تعدٍ في بني سويف

انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفسية بالشرقية

انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفسية بالشرقية

وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب»

وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب»

السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان

السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان