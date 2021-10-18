"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة

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زعم أنه يمثل أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان.. وأنه يدعم "الإرهاب" في سوريا

اعتبر زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصرالله اليوم الاثنين أن الأحداث التي حصلت مؤخراً في بيروت "مهمة وخطيرة ومفصلية"، وتشكل مرحلة جديدة في التعامل مع السياسة الداخلية، وفقاً للعربية نت .

وتفصيلاً، حاول نصرالله في كلمة متلفزة تحريض الشارع المسيحي بلبنان ضد "القوات"، معتبراً أن "حزب القوات اللبنانية ورئيسه أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان". كما اتهم حزب القوات اللبنانية بدعم "الإرهاب" في سوريا وبالتحالف مع داعش وجبهة النصرة.

وقال "نصرالله" إن "حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب (سمير جعجع) يقدمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن المسيحيين في لبنان"، زاعماً أن "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية".

وتابع: "كل المواقف الصادرة عن حزب القوات من بيانات وجلسات خاصة وتعبئة تؤكد هذا المعنى وهو ما ينسجم مع التسليح والتدريب"، حسب زعمه، مشيراً إلى أن هذا الأمر يوضح "وجود ميليشيا مسلحة تتبع حزب القوات".

يذكر أن حزب القوات اللبنانية نفى علاقته بأعمال العنف التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت الخميس والتي أدت لمقتل 7 من أنصار حزب الله وحركة أمل.

وهدد نصرالله قائلاً إن ميليشيا حزب الله لديها ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، مضيفاً: "أقول لحزب القوات ورئيسه: لا تخطئوا الحساب".

واتهم زعيم حزب الله الجيش اللبناني بإطلاق النار على عناصره أكثر من مرة، مضيفاً: "نريد تحقيقاً جاداً وسريعاً وننتظر التحقيق ومحاسبة المسؤولين الذين قتلوا الناس". وهدد نصرالله بالرد إذا تخلف القضاء اللبناني عن محاسبة المسؤولين عن أحداث الخميس.

وقُتل سبعة أشخاص يوم الخميس في أعمال عنف في بيروت بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات دعا إليها حزب الله وحركة أمل تنديداً بالتحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في تفجير المرفأ.

وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990. ومثل الحادث أسوأ عنف بالشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، وزاد المخاوف على استقرار بلد يعج بالأسلحة ويعاني انهياراً اقتصادياً.

