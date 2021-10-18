أخبار عاجلة

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية -
وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب» -
السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان -
أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة» -
إسرائيل تستضيف لواء إماراتيا وتتوقع تعاونا على مستوى سلاح الجو -
الجيش الأوغندي: مقتل اثنين في انفجار بحافلة بعد يومين من تفجير في كمبالا -
زاخاروفا: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد

Print
إثر 482 جولةً على المواقع التعدينية خلال الشهر الماضي

نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 482 جولة ميدانية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، مصدرةً ما يقارب 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في (55) عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و(38) لاستغلال خام البحص، و(11) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و(8) لاستغلال مواد الردميات، بينما جرى إصدار نحو تسع عقوبات لاستغلال الحديد منخفض النسبة، وسبع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وأربع للحجر الجيري، في حين سُجلت عقوبتان لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال كل من: خام الكاولين والجبس.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون من دون رخص نظامية، يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 27 عقوبة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 21، ثم المنطقة الشرقية بـ20، ومنطقة المدينة المنورة بـ 11 عقوبة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد

"الصحة العالمية": اللقاحات وحدها لن توقف "كورونا" ولابد من الكمامة والتباعد

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

ولي العهد يلتقي رئيسة الحكومة التونسية

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة

أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"

أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية"