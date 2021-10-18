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جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

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جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

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أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه لا توجد مشكلة دينية بشأن عملية نقل الأعضاء وهناك توافق مع الأزهر والكنيسة بشأن ذلك ولكن المشكلة ثقافية لدى المصريين.

وأشار المتيني، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إلى إجراءات عملية نقل الأعضاء، موضحا أن المريض يُوقع أرغب أو لا أرغب عبر استمارة في المستشفى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدا أن لا بد أن تكون هناك وثيقة رسمية لبدء عملية التبرع بالأعضاء.

ولفت إلى أن هناك مصدرين من عمل نقل الأعضاء عبر الطرق والجلطات الدماغية، مؤكدا أنه سيتم البدء بعمل نقل الأعضاء في المستشفيات المؤهلة لذلك.

وأردف أن بها 30 مركزا للكلى و14 مركزا للكبد سيتم بهم زراعة الأعضاء، موضحا أن الأعضاء التي سيتم نقلها هي القلب والرئتين والكبد والبنكرياس والكلى والأمعاء والقرنية ويتم زراعتها خلال ساعات من نقلها عن المتوفي. وشدد رئيس جامعة عين شمس، على أنه سيتم إجراء فحوصات على المريض للتأكد من خلوه من الأمراض قبل عملية نقل الأعضاء.

المصرى اليوم

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