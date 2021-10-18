رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور)

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ظهرت صور حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي في مؤتمر ترشح محمود الخطيب. إلا أن صور اللاعبين ظهرت ضمن رموز النادي عبر التاريخ خلال مؤتمر الخطيب.

حسام عاشور كان قد انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري بعد أزمة نع الإدارة، فيما يلعب إكرامي ورمضان صبحي لنادي بيراميدز. قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة سعى إلى تطوير ‏الإدارة بعد توليه المسئولية. أضاف: ومن خلال هذه الإدارة تم التفكير ‏في العاملين بالنادي بشكل مختلف، خاصة أنهم يساهمون في ‏منظومة التطوير.

‏ وتابع خلال الـ10أيام الماضية سلمنا شهادات محو الأمية، وخلال فترة ‏قصيرة سيكون «الأهلي بلا أمية». هذا بالإضافة إلى الزيادة التي ‏بلغت 50% في الأجور، وهي نقلة كبيرة يستحقها العاملون، وأتمنى أن يتم تطوير هذا الأمر مستقبلا بجانب ‏التأمين الصحي الشامل».

وأكد الخطيب أن الإدارة المحترفة كان لها دورا كبيرا في تطوير كافة قطاعات النادي، خاصة على صعيد الإدارة التنفيذية. وأشاد بالدور الكبير لمحمد مرجان المدير التنفيذي السابق، وما بذله من جهد خلال فترة عمله التي تميزت بالتفاني والإخلاص.

وأضاف أن تولي الدكتور سعد شلبي منصب المدير التنفيذي ساهم في النجاحات الأخيرة، في ظل ما قدمه من جهد في العديد من الملفات. وأوضح أنه كان هناك تنسيق بين شركات الأهلي التي تم إنشاؤها مؤخرا. ولعبت الإدارة المحترفة دورا كبيرا في تنسيق الأدوار من أجل خدمة النادي بالشكل المناسب.