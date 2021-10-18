رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها

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قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن القوانين ليست قرآن، ويمكن تغييرها، موضحا أنه يمكن النظر في المادة التي تنص على أن التبرع بالأعضاء يكون بين الأقارب فقط، وذلك في حال وجود بديل.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن جامعة عين شمس تعمل على برنامج لتبرع الشخص الحي بالرئة. وأوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن تجارة الأعضاء تكون مع الشخص الحي وليس المتوفي ومن شخص غريب.

واستطرد أن أكثر من 50 % من المتبرعين بالكلى في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحياء غير الأقرباء، لافتا إلى أن العالم اتجه حاليًا إلى التبرع بالأعضاء من الشخص الحي.

وأشار، أن أول برنامج ناجح لزراعة الكبد في مصر كانت مستشفى وادي النيل في العام 2003، دون مساعدة أجنبية. وأردف، أنه كان مغرمًا بجراحة الكبد والبنكرياس منذ أن كان طبيبا مقيما وحينها لم تكن توجد عمليات زراعة أعضاء، مؤكدًا أن الحل الأوحد للفشل والتليف الكبدي هو زراعة كبد.