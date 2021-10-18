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آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس

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آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس

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تعادل فريق آرسنال مع مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، في إطار مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة عن طريق الجابوني اوباميانج، وتعادل الضيوف في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب كريستيان بنتيكي وأضاف زميله الهدف الثاني أودسون إدوارد في الدقيقة 70، وخطف ألكساندر لاكازيت التعادل في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد آرسنال إلى 11 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر بـ8 نقاط.

المصرى اليوم

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