رئيس الرقابة على المصنفات : وزيرة الثقافة لم تشاهد فيلم ريش

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قال الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إن فيلم ريش عندما عرض على الرقابة بناء على الورق فقط، موضحا أن الفيلم الذي يعرض في المهرجانات لا سيما مهرجان كان لا يخضع للرقابة.

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم لم تشاهد الفيلم وأرادت الاحتفاء بأبطال الفيلم لحصولهم على جائزة في مهرجان كان للمرة الأولى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الآراء تباينت بعد عرض فيلم ريش أمس بمهرجان الجونة.

وأرجع رئيس الرقابة على المصنفات، سبب صدمة بعض الفنانين من الفيلم لارتفاع سقف التوقعات البالغ حوله لحصوله على جائزة من مهرجان كان، مضيفا أن النقاد في مهرجان كان لديهم زاوية رؤية مختلفة لمنحه جائزة.

وأكد أنه مع غضبة الفنانين تجاه الفيلم أنه لم يكن عند حجم توقعاتهم، مضيفا أنه حتى يتم عرض الفيلم للجمهور سيكون لدينا عشرات الخطوط الحمراء.