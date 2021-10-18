رئيس اتحاد منتجي الدواجن: بيض بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية

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كشف محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تفاصيل المبادرة التي عقدها الاتحاد مع ثلاثة جهات وهي وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومع الشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية، وذلك لضخ منتجات البيض بأسعار تناسب المواطنين مع موجة الغلاء التي ضربت سوقي الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الأخيرة.

تابع العناني خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أنه تم بدء تفعيل المبادرة وتحركت خمس سيارات تم تحميلهم لشركة أمان بمنافذها في القاهرة، كما أنه على وشك الانتهاء من تفاصيل الاتفاق الذي يتم بين القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن ارتفاع وغلاء الأسعار.

تابع أن اجتماعًا سيعقد في الغد بهذا الخصوص ويضع اللمسات الأخيرة على ملامح الاتفاق، قائلًا: لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية، مشددًا على أن الاتفاق النهائي غدًا في ملامح طرح البيض في المنافذ.

،ردًا على سؤال «الحديدي، بشأن متوسطات أسعار البيض التي بيع بها اليوم، قال عناني:»إن الأسعار متفاوتة طبقًا لكل سلسلة تجارية لكن في المتوسط أسعار طبق البيض وصل إلى 65 جنيهًا في السوبر ماركت.