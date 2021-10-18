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أبرزهم النبوي والفيشاوي.. 10 نجوم يظهرون لأول مرة على «الريد كاربت » في خامس أيام الجونة

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أبرزهم النبوي والفيشاوي.. 10 نجوم يظهرون لأول مرة على «الريد كاربت » في خامس أيام الجونة أبرزهم النبوي والفيشاوي.. 10 نجوم يظهرون لأول مرة على «الريد كاربت » في خامس أيام الجونة

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توافد عدد كبير من نجوم الفن، على الريد كاربت من فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، لحضور فيلم «قمر 14».

ظهر على الريد كاربت عدد كبير من النجوم الفن أبرزهم: أحمد الفيشاوي، خالد النبوي، خالد أنور، أحمد مالك، حسن مالك، أحمد داش، ويجز، رنا رئيس، أمير المصري، مي الغيطي .

وتدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ويجز
أمير المصري
أحمد مالك
أحمد الفيشاوي وزوجته

المصرى اليوم

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