رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة)

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كشفت شركة أبل اليوم في مؤتمرها الذي أنتهى منذ قليل عن جهاز اللابتوب الأقوى لديها وهو جهاز MacBook Pro، حيث يأتي الجهاز بمقاسين مختلفين حيث يأتي الجهاز الأول بمقاس 14 بوصة، بينما يأتي الجهاز الثاني بمقاس 16 بوصة وكلاهما يأتي بعدة مواصفات وإمكانيات مختلفة لتناسب مختلف الأذواق خاصة في الفئة السعرية.

وفيما يلي المواصفات الكاملة للجهاز الأول ذو المقاس 14 MacBook Pro :

1- الشريحة أو المعالج

يأتي الجهاز بشريحة تسمى Apple M1 Pro أحداها الأقل ثمانية النواة ووحدة معالجة الجرافيك بـ 14 نواة والشريحة الثانية الثانية تأتي بـ 10 نواة ووحدة معالجة الجرافيك بـ 16 نواة

ومواصفات كلا الشريحتين كالتالي:

- الشريحة الأقل

شريحة Apple M1 Pro‏

وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى مع 6 نوى أداء ونواتي كفاءة

وحدة معالجة رسومات غرافيك مع 14 نواة

محرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة

نطاق ترددي للذاكرة 200GB/s

محرك وسائط

H.264 وHEVC وProRes‏ وProRes RAW مع خاصية تسريع أداء الترميز

محرك فك ترميز الفيديو

محرك ترميز الفيديو

محرك ترميز وفك ترميز فيديو ProRes

قابلة للإعداد إلى:

شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 14 نواة، أو شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 16 نواة، أو شريحة M1 Max‏ بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 24 نواة، أو شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 32 نواة

- الشريحة الأعلى

شريحة Apple M1 Pro‏

وحدة معالجة مركزية مع 10 نوى منها 8 نوى أداء ونواتا كفاءة

وحدة معالجة رسومات غرافيك مع 16 نواة

محرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة

نطاق ترددي للذاكرة 200GB/s

محرك وسائط

H.264 وHEVC وProRes‏ وProRes RAW مع خاصية تسريع أداء الترميز

محرك فك ترميز الفيديو

محرك ترميز الفيديو

محرك ترميز وفك ترميز فيديو ProRes

قابلة للإعداد إلى:

شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 24 نواة، أو شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 32 نواة

2- الشاشة



شاشة Liquid Retina XDR

شاشة Liquid Retina XDR مقاس 14.2 إنش ،

بوضوح ثابت 3024 × 1964 وكثافة 254 بكسل لكل إنش

R (نطاق ديناميكي فائق)

درجة سطوع مستمرة لغاية 1000 شمعة/المتر المربع (في وضع ملء الشاشة)، درجة سطوع قصوى 1600 شمعة/المتر المربع

نسبة التباين 1،000،000:1

الألوان

مليار لون

مجموعة ألوان كبيرة (P3)

تكنولوجيا True Tone

معدلات التحديث

تكنولوجيا ProMotion لمعدلات تحديث متكيف تصل إلى 120Hz‏

معدلات التحديث الثابت: 47.95Hz،‏ 48.00Hz، ‏50.00Hz، ‏59.94Hz، ‏60.00Hz

3- الذاكرة العشوائية

ذاكرة موحدة 16GB

قابلة للإعداد إلى:

32GB (شريحة M1 Pro أو شريحة M1 Max) أو 64GB (شريحة M1 Max)



4- البطارية والطاقة

لغاية 17 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV

لغاية 11 ساعة من تصفح الإنترنت لاسلكياً

بطارية ليثيوم بوليمر بطاقة 70 واط في الساعة

محول طاقة USB-C بقدرة 67 واط (مرفق مع شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى)

محول طاقة USB-C بقدرة 96 واط (مرفق مع شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى أو شريحة M1 Max، قابل للإعداد مع شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى)

كابل USB-C إلى MagSafe 3

إمكانية الشحن السريع مع محول طاقة USB-C بقدرة 96 واط



5- التخزين

قرص SSD سعة 512GB

قابل للإعداد إلى:

1TB أو 2TB أو 4TB أو 8TB

1TB‏

قرص SSD سعة 1TB‏

قابل للإعداد إلى:

2TB أو 4TB أو 8TB

6- الشحن والتوسعات

فتحة بطاقة‏ SDXC‏‏

منفذ‏ HDMI‏

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس

منفذ ‏MagSafe 3‏

3 منافذ Thunderbolt 4‏ (USB-C) مع دعم:

الشحن

DisplayPort

Thunderbolt 4 (لغاية 40Gb/s)

USB 4 (لغاية 40Gb/s)



7- دعم الفيديو

يدعم في الوقت نفسه درجة الوضوح الثابتة الكاملة على الشاشة المدمجة بمليار لون بالإضافة إلى:

شاشتين خارجيتين كحد أقصى بوضوح 6K وتردد 60Hz مع دعم أكثر من مليار لون (شريحة M1 Pro) أو ثلاث شاشات خارجية كحد أقصى بوضوح لغاية 6K وشاشة خارجية واحدة بوضوح لغاية 4K وتردد 60Hz مع دعم أكثر من مليار لون (شريحة M1 Max)

مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 4

مخرج DisplayPort ثابت عبر USB-C

دعم مخارج VGA وHDMI وDVI وThunderbolt 2 باستخدام محولات (تُباع على حدة)

مخرج الفيديو الرقمي HDMI

دعم شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz

مخرج DVI باستخدام محول HDMI إلى DVI (يُباع على حدة)

8- لوحة المفاتيح ولوحة التحكم



لوحة مفاتيح Magic Keyboard بإضاءة خلفية مع:

78 مفتاحاً (الولايات المتحدة) أو 79 مفتاحاً (ISO)، بما فيها 12 مفتاح وظائف كاملة الارتفاع و4 مفاتيح للأسهم مرتبة على شكل حرف «T» مقلوب

Touch ID

مستشعر للإضاءة المحيطة

لوحة التحكم Force Touch التي تساعد على التحكم الدقيق في المؤشر، وتتميز بالقدرة على استشعار الضغط، وتفعيل خاصية النقر بقوة، والمسرّعات، والرسم الحساس للضغط، والإيماءات متعددة اللمس Multi‑Touch‏

لوحة تحكم Force Touch

9- الشبكة اللاسلكية

Wi-Fi‏

شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax

متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac‏‏

Bluetooth

تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية



10- الكاميرا

كاميرا FaceTime HD 1080p‎‏

معالج إشارة الصور المتطور مع تقنية الفيديو الحسابي



11- الصوت

نظام صوت عالي الدقة مكون من ستة مكبرات صوت مع مكبرات صوت ووفر مضادة للاهتزاز

صوت ستيريو واسع النطاق

دعم ميزة الصوت المكاني عند تشغيل الموسيقى أو الفيديوهات باستخدام Dolby Atmos على مكبرات الصوت المدمجة

الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس عند استخدام AirPods (الجيل الثالث) وAirPods Pro وAirPods Max

مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية مع نسبة إشارة إلى الضوضاء عالية وتكنولوجيا التكوين الشعاعي الاتجاهي

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس مع دعم مطور لسماعات الرأس ذات المقاومة العالية



‏‏‏‏‏12- الحجم والوزن‏‏‏‏‏

الطول: 1.55 سم

العرض: 31.26 سم

العمق: 22.12 سم

الوزن: 1.6 كلغ

13- محتويات العلبة



‏‏MacBook Pro‏‏‏ مقاس 14 إنش

محول طاقة USB-C بقدرة 67 واط (شريحة M1 بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى) أو محول طاقة USB-C بقدرة 96 واط (شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى أو شريحة M1 Max)

كابل USB-C إلى MagSafe 3‏ (2 م)

14- الألوان

فضي Silver ورمادي فلكي Space Grey



15- الأسعار: يبدأ سعره من 1999 دولاراً امريكيا



- بحسب الطلب

يمكنك إعداد MacBook Pro وفقاً لهذه الخيارات على apple.com‏ فقط:

شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 14 نواة

شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 16 نواة

شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 24 نواة

شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 32 نواة

ذاكرة موحدة 32GB (شريحة M1 Pro وشريحة M1 Max)

ذاكرة موحدة 64GB (شريحة M1 Max)

قرص SSD سعة 1TB أو 2TB أو 4TB أو 8TB

محول طاقة USB-C بقدرة 96 واط (مرفق مع شريحة M1 Pro بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى أو شريحة M1 Max)

======

فيما يلي المواصفات الكاملة للجهاز الأول ذو المقاس 16 MacBook Pro :

1- الشريحة أو المعالج

يأتي الجهاز بشريحتين مختلفتين حيث أن الأولى هي Apple M1 Pro تأتي بـ 10 نواة ووحدة معالجة الجرافيك بـ 16 نواة وهي أحدى الشريحتين الموجودة في الجهاز ذو المقاس 14 بوصة، أما الشريحة الثانية في مختلفة وتسمى Apple M1 Max

ومواصفات كلا الشريحتين كالتالي:

- شريحة Apple M1 Pro‏

وحدة معالجة مركزية مع 10 نوى منها 8 نوى أداء ونواتا كفاءة

وحدة معالجة رسومات جرافيك مع 16 نواة

محرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة

نطاق ترددي للذاكرة 200GB/s

محرك وسائط

H.264 وHEVC وProRes‏ وProRes RAW مع خاصية تسريع أداء الترميز

محرك فك ترميز الفيديو

محرك ترميز الفيديو

محرك ترميز وفك ترميز فيديو ProRes

قابلة للإعداد إلى:

شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 24 نواة، أو شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 32 نواة

- شريحة Apple M1 Max‏

وحدة معالجة مركزية مع 10 نوى منها 8 نوى أداء ونواتا كفاءة

وحدة معالجة رسومات غرافيك مع 32 نواة

محرك عصبي Neural Engine مع 16 نواة

نطاق ترددي للذاكرة 400GB/s

محرك وسائط

H.264 وHEVC وProRes‏ وProRes RAW مع خاصية تسريع أداء الترميز

محرك فك ترميز الفيديو

محركان لفك ترميز الفيديو

محركان لترميز وفك ترميز فيديو ProRes

2- الشاشة



شاشة Liquid Retina XDR

شاشة Liquid Retina XDR مقاس 16.2 إنش (قطرياً)،9

بوضوح ثابت 3456 × 2234 وكثافة 254 بكسل لكل إنش

XDR (نطاق ديناميكي فائق)

درجة سطوع مستمرة لغاية 1000 شمعة/المتر المربع (في وضع ملء الشاشة)، درجة سطوع قصوى 1600 شمعة/المتر المربع

نسبة التباين 1،000،000:1

الألوان

مليار لون

مجموعة ألوان كبيرة (P3)

تكنولوجيا True Tone

معدلات التحديث

تكنولوجيا ProMotion لمعدلات تحديث متكيف تصل إلى 120Hz‏

معدلات التحديث الثابت: 47.95Hz،‏ 48.00Hz، ‏50.00Hz، ‏59.94Hz، ‏60.00Hz



3- الذاكرة العشوائية

للجهاز الأول ذو الشريحة M1 Pro ذاكرة موحدة 16GB

قابلة للإعداد إلى:

32GB (شريحة M1 Pro أو شريحة M1 Max) أو 64GB (شريحة M1 Max)

للجهاز الثاني ذو الشريحة M1 Max ذاكرة موحدة 32GB

قابلة للإعداد إلى:

64GB

4- البطارية والطاقة

لغاية 21 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV‏

لغاية 14 ساعة من تصفح الإنترنت لاسلكياً

بطارية ليثيوم بوليمر بطاقة 100 واط في الساعة2

محول طاقة USB-C بقدرة 140 واط

كابل USB-C إلى MagSafe 3‏

إمكانية الشحن السريع مع محول طاقة USB-C مرفق بقدرة 140 واط



5- التخزين

للجهاز الأول ذو الشريحة M1 pro قرص SSD سعة 512GB

قابل للإعداد إلى:

1TB أو 2TB أو 4TB أو 8TB

للجهاز الثاني ذو الشريحة M1 Max قرص SSD سعة 1TB‏

قابل للإعداد إلى:

2TB أو 4TB أو 8TB

6- الشحن والتوسعات

فتحة بطاقة‏ SDXC‏

منفذ‏ HDMI‏

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس

منفذ ‏MagSafe 3‏

3 منافذ Thunderbolt 4‏ (USB-C) مع دعم:

الشحن

DisplayPort

Thunderbolt 4 (لغاية 40Gb/s)

USB 4 (لغاية 40Gb/s)

SDXC‏ Thunderbolt 4‏ HDMI‏ MagSafe 3‏ Thunderbolt 4‏ مقبس سماعات الرأس

7- دعم الفيديو

يدعم في الوقت نفسه درجة الوضوح الثابتة الكاملة على الشاشة المدمجة بمليار لون بالإضافة إلى:

شاشتين خارجيتين كحد أقصى بوضوح 6K وتردد 60Hz مع دعم أكثر من مليار لون (شريحة M1 Pro) أو ثلاث شاشات خارجية كحد أقصى بوضوح لغاية 6K وشاشة خارجية واحدة بوضوح لغاية 4K وتردد 60Hz مع دعم أكثر من مليار لون (شريحة M1 Max)

مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 4

مخرج DisplayPort ثابت عبر USB-C

دعم مخارج VGA وHDMI وDVI وThunderbolt 2 باستخدام محولات (تُباع على حدة)

مخرج الفيديو الرقمي HDMI

دعم شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz

مخرج DVI باستخدام محول HDMI إلى DVI (يُباع على حدة)



8- لوحة المفاتيح ولوحة التحكم

لوحة مفاتيح Magic Keyboard بإضاءة خلفية مع:

78 مفتاحاً (الولايات المتحدة) أو 79 مفتاحاً (ISO)، بما فيها 12 مفتاح وظائف كاملة الارتفاع و4 مفاتيح للأسهم مرتبة على شكل حرف «T» مقلوب

Touch ID

مستشعر للإضاءة المحيطة

لوحة التحكم Force Touch التي تساعد على التحكم الدقيق في المؤشر، وتتميز بالقدرة على استشعار الضغط، وتفعيل خاصية النقر بقوة، والمسرّعات، والرسم الحساس للضغط، والإيماءات متعددة اللمس Multi‑Touch

لوحة التحكم Force Touch

9- الشبكة اللاسلكية

Wi-Fi‏

شبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11ax

متوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/ac‏‏

Bluetooth

تكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية



10- الكاميرا

كاميرا FaceTime HD 1080p‎‏

معالج إشارة الصور المتطور مع تقنية الفيديو الحسابي



11- الصوت

نظام صوت عالي الدقة مكون من ستة مكبرات صوت مع مكبرات صوت ووفر مضادة للاهتزاز

صوت ستيريو واسع النطاق

دعم ميزة الصوت المكاني عند تشغيل الموسيقى أو الفيديوهات باستخدام Dolby Atmos على مكبرات الصوت المدمجة

الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس عند استخدام AirPods (الجيل الثالث) وAirPods Pro وAirPods Max

مصفوفة من ثلاثة ميكروفونات تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية مع نسبة إشارة إلى الضوضاء عالية وتكنولوجيا التكوين الشعاعي الاتجاهي

مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس مع دعم مطور لسماعات الرأس ذات المقاومة العالية

‏‏‏‏‏12- الحجم والوزن‏‏‏‏‏

الطول: 1.68 سم

العرض: 35.57 سم

العمق: 24.81 سم

الوزن (M1 Pro‎‎‏): 2.1 كلغ

الوزن (M1 Max‏): 2.2 كلغ

13- محتويات العلبة

MacBook Pro مقاس 16 إنش

محول طاقة USB-C بقدرة 140 واط

كابل USB-C إلى MagSafe 3‏ (2 م)

14- الالوان

فضي Silver ورمادي فلكي Space Grey

15- الأسعار: تبدا من 2499 دولاراً أمريكياً

التحديث بحسب الطلب :

يمكنك إعداد MacBook Pro وفقاً لهذه الخيارات على apple.com‏ فقط:

شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 24 نواة

شريحة M1 Max بوحدة معالجة مركزية مع 10 نوى ووحدة معالجة رسومات غرافيك مع 32 نواة

ذاكرة موحدة 32GB (شريحة M1 Pro وشريحة M1 Max)

ذاكرة موحدة 64GB (شريحة M1 Max)

قرص SSD سعة 1TB أو 2TB أو 4TB أو 8TB