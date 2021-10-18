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تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:08 مساءً
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:08 مساءً
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:08 مساءً
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:08 مساءً
وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب»
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:01 مساءً
السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:01 مساءً
أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة»
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:01 مساءً
إسرائيل تستضيف لواء إماراتيا وتتوقع تعاونا على مستوى سلاح الجو
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:01 مساءً
الجيش الأوغندي: مقتل اثنين في انفجار بحافلة بعد يومين من تفجير في كمبالا
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:01 مساءً
زاخاروفا: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسي
-
الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:51 مساءً
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