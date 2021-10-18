أخبار عاجلة

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية -
وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب» -
السفارة الأمريكية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان -
أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة» -
إسرائيل تستضيف لواء إماراتيا وتتوقع تعاونا على مستوى سلاح الجو -
الجيش الأوغندي: مقتل اثنين في انفجار بحافلة بعد يومين من تفجير في كمبالا -
زاخاروفا: نحذر وزيرة الدفاع الألمانية من اختبار قدرات الجيش الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

Print
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان طه، مديرة وحدة الخريجين بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الوحدة نظمت برعايةالدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى متمثلة في ادارة الإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي دورة مجانية بعنوان: «المهارات الريادية.. برنامج ولد فكرة مشروعك» على مدار يومين.

وبحسب بيان، الاثنين، هدفت الدورة إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال القيادة والريادة لتحقيق الهدف المرجو منها الذي يتمثل في إيجاد خريج متمكن ولديه الخبرات العملية التي يحتاجها سوق العمل، وتعد هذه الدورة التدريبية واحدة من ضمن سلسلة محاضرات ودورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات العملية للطلاب بما يسهم في فتح آفاق جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل في والتي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على دراسة ريادة الأعمال وكيفية التخطيط للمشروعات بهدف تمكين الطالب خاصة في المراحل الدراسية النهائية من خوض مجالات عديدة للعمل بجانب تخصصه الدراسي.

واعتمدت الدورة على تقسيم الطلاب إلى حلقات عمل صغيرة للإعداد والتخطيط للمشروعات المقترحة وتدريبهم على التفكير العلمي المنظم.

قام بتدريب الطلاب د. مي التلاوي استشاري تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة والتطوير المؤسسي، وخبير التعليم الفني والتدريب المهني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD).

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام فاركو في الدوري المصري

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق

وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل

وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل