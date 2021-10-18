بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية

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قالت الدكتورة إيمان طه، مديرة وحدة الخريجين بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الوحدة نظمت برعايةالدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى متمثلة في ادارة الإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي دورة مجانية بعنوان: «المهارات الريادية.. برنامج ولد فكرة مشروعك» على مدار يومين.

وبحسب بيان، الاثنين، هدفت الدورة إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال القيادة والريادة لتحقيق الهدف المرجو منها الذي يتمثل في إيجاد خريج متمكن ولديه الخبرات العملية التي يحتاجها سوق العمل، وتعد هذه الدورة التدريبية واحدة من ضمن سلسلة محاضرات ودورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات العملية للطلاب بما يسهم في فتح آفاق جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل في مصر والتي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على دراسة ريادة الأعمال وكيفية التخطيط للمشروعات بهدف تمكين الطالب خاصة في المراحل الدراسية النهائية من خوض مجالات عديدة للعمل بجانب تخصصه الدراسي.

واعتمدت الدورة على تقسيم الطلاب إلى حلقات عمل صغيرة للإعداد والتخطيط للمشروعات المقترحة وتدريبهم على التفكير العلمي المنظم.

قام بتدريب الطلاب د. مي التلاوي استشاري تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة والتطوير المؤسسي، وخبير التعليم الفني والتدريب المهني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD).