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رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

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رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر

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أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه سيتم منع دخول غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بداية من منتصف نوفمبر المقبل، موضحًا أن العام الدراسي الجديد بجامعة عين شمس بدأ باستقبال 200 ألف طالب وطالبة، إلى جانب 25 ألفا بالدراسات العليا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسبة التطعيم بجامعة عين شمس وصلت إلى 40 % من الطلاب، متوقعا أن تصل النسبة إلى 75 % مع نهابة أول شهر في العام الدراسي.

وأكد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه لا يزال العمل بالإجراءات الاحترازية معمولا به، ويجرى الالتزام بالتباعد وتطهير المدرجات وفرض الكمامة إلزاميًا.

واستطرد أن غيّر العديد من المفاهيم حول العالم، وأوجدت الأزمة أنظمة بديلة للتعليم كانت أقل استخداما من قبل، وهو التعليم عن بعد أو الهجين، وأسهمت كورونا في الإسراع من استخدامه.

المصرى اليوم

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