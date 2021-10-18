أخبار عاجلة

مقتل 3 سودانيين بطلقات نارية خلال مظاهرات رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة -
أمانة الرياض تطرح 62 وظيفة شاغرة لخريجي "الثانوية" -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب -
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -
الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق -
ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021 -
«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين -
وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل -
ريهام عبد الحكيم: لهذا السبب قبلت المشاركة في حفلات «صوت السينما» -
مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا

Print
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن رابط مشاهدة الهلال ضد النصر في الديربي السعودي الشهير هو الحدث الأشهر كرويًا على الساحة العربية خلال الفترة الحالية نظرًا لقوة اللقاء قاريًا وطبيعة المنافسة التاريخية بين الفريقين فنيًا وجماهيريًا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر غدًا الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية .

ويمكنكم مشاهدة المباراة بالضغط هنا.

عالموعد????

تذاكر #ديربي_القارة ..

جاهزة في موقع #مرسول_باركhttps://t.co/SvuHGCHKBK#النصر_الهلال pic.twitter.com/lp0zH0aMJX

— مرسُول بارك- Mrsool Park (@VictoryArena_sa) October 18، 2021

وستقام مباراة الهلال ضد النصر على ملعب مرسول بارك الذي بدأت إدارته في طرح تذاكر اللقاء عبر الموقع الرسمي، ونفذت تذاكر المقاعد التي توجد خلف المرمين.

[image:2:center]

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وسيتم نقل مباراة النصر ضد الهلال في دوري أبطال آسيا تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc7 بصوت المعلق المميز فهد العتيبي مع وجود فقرات تحليلية مكثفة تضم أبرز نجوم الكرة السعودية والعربية.

اقرأ ايضًا: تردد قناة SSC.. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي..

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية والآسيوية خدمة متابعة أحداث مباراة الهلال والنصر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأبرز المستجدات.

تشكيل النصر ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

سيحاول مدرب النصر الجديد بيدرو إيمانويل استغلال الدافعة المعنوية التي حققها في ظهوره الأول بالفوز على الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا قبل أيام بنتيجة 5-1.

ومن المتوقع أن يعتمد على وليد عبدالله في حراسة المرمى مع وجود رباعي دفاعي يضم على لاجمي وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وذلك بعد تأكد غياب الظهير الأيسر محمد قاسم بسبب الإنذارات.

وسيدفع باللاعب عبدالله الخبيري في وسط الميدان رفقة عبدالمجيد الصلهيم وأندرسون تاليسكا بالإضافة إلى ثلاثي المقدمة الهجومية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وعبدالرازق حمد الله وعبدالفتاح العسيري.

وفي المقابل سيحاول المدرب ليوناردو جارديم، مواصلة عروضه القوية قاريًا وبلوغ المباراة النهائية وتحقيق حلم جماهير الزعيم.

ومن المفترض أن يتواجد عبدالله المعيوف في حراسة مرمى الأزرق وأمامه الرباعي (ناصر الدوسري – على البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك.

وسيلعب محمد كنو في الارتكاز الدفاعي وأمامه سلمان الفرج وسالم الدوسري وماتيوس بيريرا إلى جانب ثنائي الهجوم موسى ماريجا وبافيتيمبي جوميز.

حكم مباراة النصر والهلال

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي مهمة إدارة لقاء الهلال ضد النصر تحكيميًا إلى الدولي الأسترالي كريش بيث مع طاقم من مواطنيه.

ويمتلك كريش خبرات كبيرة في الملاعب الآسيوية وسبق له إدارة مواجهة الهلال والاتحاد في موسم 2019، وكذلك لقاء الزعيم واستقلال طهران بالإضافة إلى عدة مواجهات لفريق النصر في دوري أبطال آسيا والمنافسات القارية بشكل عام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو

ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» يحتفل بالذكرى 76 لتأسيس الأمم المتحدة

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

السعودية تقود الشرق الأوسط في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي