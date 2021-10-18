القبض على شخص سرق مركبة وحرقها
واصلت بلدية «بريمان» الفرعية في محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة، بمساندة شرطة البلدية والإدارات المعنية...
جدة : يمن لقمان
12 ربيع الأول 1443 هـ
تواصل أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة - إدارة صيانة السيول والأمطار)، استكمال مشروع تصريف...
الاحساء الوطن
12 ربيع الأول 1443 هـ
بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم إستراتيجية عسير، زف أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال البشرى، لأهالي بيشة بنقل ملكية...
أبها: غلا أبو شرارة
12 ربيع الأول 1443 هـ
بعد تعثر مشروع طائرة الحلم «سما أبها» 7 سنوات، أعلنت أمانة منطقة عسير أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل بالقرب من...
أبها: غلا أبو شرارة
12 ربيع الأول 1443 هـ
بينما أقر المرور السعودي عقوبة 50 ألف ريال لمن يمارس مهنة تعليم القيادة دون الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراط الحصول على ترخيص...
جدة: نجلاء الحربي
12 ربيع الأول 1443 هـ