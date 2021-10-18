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القبض على شخص سرق مركبة وحرقها

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7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة

واصلت بلدية «بريمان» الفرعية في محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة، بمساندة شرطة البلدية والإدارات المعنية...

b39f8431b3.jpgجدة : يمن لقمان
d2b6b13c0b.jpg12 ربيع الأول 1443 هـ

%45 إنجاز تصريف الأمطار بالأحساء

تواصل أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة - إدارة صيانة السيول والأمطار)، استكمال مشروع تصريف...

icon-byline.pngالاحساء الوطن
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

مقترح السنوات الـ3 ينقل أرض بيشة للأملاك البلدية

بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم إستراتيجية عسير، زف أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال البشرى، لأهالي بيشة بنقل ملكية...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

طائرة أبها تقلع من أم الركب

بعد تعثر مشروع طائرة الحلم «سما أبها» 7 سنوات، أعلنت أمانة منطقة عسير أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل بالقرب من...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

غرامة 50 ألف ريال تقضي على تدريب القيادة العشوائي

بينما أقر المرور السعودي عقوبة 50 ألف ريال لمن يمارس مهنة تعليم القيادة دون الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراط الحصول على ترخيص...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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