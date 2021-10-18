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مقتل 475 حوثيا في العبدية خلال 72 ساعة

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مقتل 475 حوثيا في العبدية خلال 72 ساعة مقتل 475 حوثيا في العبدية خلال 72 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الإثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف هذه أدت إلى تدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصرا من الميليشيا. واعتبر التحالف أن «على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية منذ أسابيع»، بينما وصل عدد الهالكين في صفوف الميليشيات لنحو 475 في 3 أيام.

خسائر فادحة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجاوز خسائر الميليشيات الحوثية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب 165 قتيلا وتدمير 10 آليات عسكرية خلال الساعات الماضية، لافتا إلى تنفيذ 41 عملية استهدفت الآليات وعناصر الميليشيا في العبدية والأماكن المحيطة بها خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة. وأوضح أن عمليات الاستهداف أسفرت عن مقتل 160 عنصرا حوثيا وتدمير 11 آلية، مؤكدا استمراره في دعم الجيش الوطني اليمني، لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران.

تداعيات خطيرة

حذر وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، خلال لقائه رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، الإثنين، من «التداعيات الخطيرة» للتصعيد الحوثي على أوضاع المدنيين والنازحين في محافظة مأرب.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التصعيد العسكري «يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، خاصة في محافظة مأرب التي تعد مأوى لأكثر من مليوني نازح».

كما حذر «ابن مبارك» من أن «غض الطرف من قِبل المجتمع الدولي عن مثل هذه الممارسات يطلق العنان لجماعة الحوثي لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية».

خسائر الانقلابيين في آخر 3 أيام

111 عملية استهدفتهم

تدمير 44 آلية حوثية

مقتل المئات في العبدية والأماكن المحيطة بمأرب


الوطن السعودية

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