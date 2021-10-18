قمة مصرية يونانية قبرصية

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أفادت الرئاسة القبرصية، الإثنين، بأن قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية ستعقد غدا في أثينا.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الرئاسة القول، في بيان، إن القمة ستبحث تطورات المشكلة القبرصية، والتعاون في مجال الطاقة، والتطورات الإقليمية، فضلا عن استعراض التعاون الثلاثي القبرصي اليوناني المصري.

ويشارك في القمة رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر البيان الرئاسي أن القادة الثلاثة سيرأسون الوفود التي ستراجع مسار التعاون الثلاثي وسبل تعزيزه، كما سيناقشون القضايا المتعلقة بالهجرة، والإجراءات المشتركة للتعامل مع فيروس كورونا، وتداعيات تغير المناخ، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي، والعلاقات الأوروبية المصرية.