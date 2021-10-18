إيران: المفاوضات النووية مع دول 4 + 1

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أكد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، وحيد جلال زاده، أن إيران لا تريد أن تكون المفاوضات النووية استنزافية، وأن المفاوضات ستكون مع دول مجموعة «4 + 1».

مفاوضات استنزافية

قال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية، اليوم الاثنين، أن المحادثات النووية ستتم مع دول 4 + 1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا)، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الانضمام لها، فعليها إلغاء العقوبات والالتزام بتعهداتها. وتابع: «لا نريد أن تكون المفاوضات النووية استنزافية، ونطالب بتحديد جدول زمني بهذا الخصوص».

فرض العقوبات

سبق أن جرت عدة جولات من المحادثات في فيينا بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الخاص بها، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، منه، وقيامه بإعادة فرض عقوبات على إيران.