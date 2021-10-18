غرامة 50 ألف ريال تقضي على تدريب القيادة العشوائي

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بينما أقر المرور السعودي عقوبة 50 ألف ريال لمن يمارس مهنة تعليم القيادة دون الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراط الحصول على ترخيص للقيام بعملية مُعتمد من المرور، وذلك من خلال لائحة جديدة لأحكام المنظمة، وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة، أكد المحامي عصام الملا أن وضع هذا القرار عملية تنظيمية، لمنع التدريب العشوائي، وضبط عملية التعليم والتدريب.

تعليم عشوائي

أوضح «الملا» أنه لا بد منها، للقضاء على التعليم العشوائي للتدريب، فمزاولة مهنة التدريب لا بد أن تكون بشكل منظم، وهذا ما يهدف إليه المرور، فمدارس تعليم القيادة تخضع لرقابة من قِبل المرور، حيث تطبق فيها الأنظمة والتعليمات التي وضعت لها، إلى جانب أن مدارس التعليم تحتضن مدربات ومدربين تم اختيارهم من قِبل لجان متخصصة، بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، مما يضمن للمدرب معرفة كل المهارات الأساسية للمرور، وإتقان عملية القيادة بشكل المطلوب.

فوضى في التدريب

أكدت المدربة هناء محمد أن انتشار المدربات العشوائيات سبب فوضى في عملية التدريب للمدربات الحاصلات على رخص قيادة، القادرات على القيام بعملية التدريب، ووضع عملية منظمة من قِبل المرور في التدريب سيساعد في القضاء على هذه العشوائية، إلى جانب أنه لا بد من حصول المدربات على ترخيص، وهذه خطوة تساعد في معرفة المتدربة المتمكنة والقادرة على القيام بهذه المهمة، موضحة أن البعض من المدربات يبحثن عن الكسب المادي دون إتقان عملية تدريب المتدربة، بالإضافة إلى عدم فهمهم المهارات الأساسية التي لا بد أن تعرفها المتدربة، فهناك مدربات حصلن على رخص قيادة، وخضعن إلى امتحانات مدرسة القيادة، ولديهم قدرة وكفاءة على التدريب، لكن عددهن قليل، لذلك وجود الترخيص من المرور للقيام بعملية التدريب سيسهل على المدربات استقبال كل من يرغبن في التدريب دون خوف من قِبل المتدربة.

اختيار المدربة الكفاءة

من جهته، أكدت غادة الصبياني أن وضع غرامة على التدريب العشوائي سيسهم في القضاء على ذلك، فكثير من السيدات يبحثن عن مدربات دون معرفة سابقة بمدى قدرة هؤلاء المدربات على إتقان عملية التدريب، حيث تبدأ عملية البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك عبر الصديقات، للحصول على مدربة، وفي الكثير من الأحيان تطلب المدربة مبلغا لا يقل عن 1500 ريال، والبعض يصل إلى 1000 ريال، ولفترة قصيرة، بعدها تعتمد المتدربة على نفسها، للمغامرة في القيادة، وقد يتسبب ذلك في حوادث، إلى جانب أن هناك مهارات أساسية يتم تعلمها في مدارس القيادة لا تعطيها معظم المدربات، لذلك وضع غرامة على التدريب العشوائي يساعد الراغبات بالقيادة في اختيار المدربة الكفء الحاصلة على ترخيص للقيام بهذه المهمه، ويسهم في التدريب بشكل منظم، وتستقيد المتدربة من خبرتها بتلقي المهارات الأساسية للقيادة الآمنة.

العقوبات التي نصت عليها اللائحة الجديدة:

200 ألف غرامة مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على ترخيص إنشاء مدرسة لتعلم القیادة أو مزاولة مھنة تعلم القیادة

100 ألف غرامة مزاولة النشاط برخصة منتھیة الصلاحية

50 ألفا غرامة استغلال المنشأة في القیام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلھا

50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعلمية المعتمدة من الإدارة العامة بالمرور أو تعدیلھا دون موافقتها

50 ألفا غرامة التنازل للغير عن الترخيص قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور

50 ألفا غرامة إيقاف المرخص له للنشاط قبل انتھاء مدة الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور

50 ألفا غرامة عدم السماح للجھة المعنیة بالمرور بالاطلاع على كل البیانات المتعلقة بالنشاط أو تعطيل عملھم أو عرقلته

50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالشروط اللازمة لتعیین مدیر المنشأة

50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للأنشطة التي تقدمها للمتدربین

50 ألفا غرامة تعلیق النشاط دون موافقة الإدارة العامة للمرور

50 ألفا غرامة ممارسة الشخص الطبيعي مھنة تعلم القیادة دون الحصول على الترخيص

20 ألفا غرامة عدم توفیر وسائل التحقق من الھویة

10 آلاف غرامة عدم توفیر تجھیزات التدریب والتعلم المعتمدة أو النقص في أعدادھا أو عدم إصلاحها في حال تعطلھا

10 آلاف غرامة مزاولة أعمال أو أنشطة غیر مصرح بھا داخل مواقع المنشأة دون موافقة الجھة المعنیة بالمرور

10 آلاف غرامة عدم التحقق من ھویة المتدرب أو توثیق حضوره في حال تغیبھا

10 آلاف غرامة لكل حالة في حال تعیین الكوادر العاملة دون استیفاء الشروط اللازمة وأخذ الترخيص من الإدارة العامة للمرور

10 آلاف غرامة عدم مطابقة المركبات المعدة للتدرب والاختبار للموصفات والشروط المعتمدة

10 آلاف غرامة عدم توفیر وتجھیز موقع مخصص مناسب لممثلي الجھة المعنیة بالمرور

10 آلاف غرامة عدم إتمام عدد الساعات التدریبیة اللازمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة التي یرغب في الحصول علیھا

10 آلاف غرامة عدم استخدام نماذج العقود المعتمدة بالتعاقد مع المتدربين