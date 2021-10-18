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%45 إنجاز تصريف الأمطار بالأحساء

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%45 إنجاز تصريف الأمطار بالأحساء %45 إنجاز تصريف الأمطار بالأحساء
تواصل أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة - إدارة صيانة السيول والأمطار)، استكمال مشروع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول في حي السلمانية الجنوبية بالهفوف، والذي تجاوزت نسبة إنجازه الـ45%.

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع، المهندس هشام العوفي، أن المشروع يخدم أحياء: الربوة، والسلمانية الجنوبية، وجزء من حي السلمانية الشمالية، على انحدار طولها 79409 أمتار طولية، ويرتبط بـ6 مضخات.

وأشار إلى الأمانة أنجزت مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد، وهو عبارة عن قناة صندوقية، تمثل شريانا حيويا لنقل مياه الأمطار بمدينة الهفوف إلى المصب النهائي.


الوطن السعودية

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