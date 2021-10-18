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برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف

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برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف

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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فريق عمل الإعداد والتحضير لتنفيذ برنامج تدريب توعوي من خلال بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»،وبالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل من خلال التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتنمية (giz).

استعرض فريق العمل أهداف ومحاور البرنامج التدريبي المزمع تنفيذه بمحافظة بني سويف، كأول محافظة يتم تنفيذ النوعية من التدريب بها خارج القاهرة للمركز المصري الألماني حيث يتناول البرنامج التأهيلي عدداً من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير قدرات ومهارات الشباب الباحث عن فرص عمل، والتي تنعكس نتائجها الإيجابية في الدفع بجهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تعرض الشباب للعديد من المخاطر.

وخلال الاجتماع أكد محافظ بني سويف دعمه الكامل للبرنامج، محفزاً على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة وأن تكون على نطاق أوسع تستهدف كافة فئات الشباب، مؤكداً الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخلياً وخارجياً، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتنمية (giz) في أكثر من مشروع تنموي على أرض محافظة بني سويف.

كما كلف المحافظ نائبه بلال حبش بالتنسيق ودعم فريق العمل ووضع أهداف محددة للبرنامج يتم تنفيذها عبر خطوات وإجراءات عملية للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي في أقرب وقت ممكن. وأكد المحافظ أن البرنامج يتسق مع استراتيجية المحافظة التنموية التي تهدف للدفع بجهود الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح لبناء الشخصية المصرية المتكاملة وإيجاد فرص أفضل وإتاحة آفاق أكثر تنوعاً أمام الشباب في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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