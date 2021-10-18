بالصور.. رئيس الأولمبية المصرية يوجه رسالة قوية خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

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حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اليوم لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة حول بعض المخالفات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

شهدت الجلسة حضور، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والنائب المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية النيابية والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكابتن حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة وكابتن حسام غالي عضو لجنة الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والعديد من النواب مقدمي طلب الإحاطة.

وقال المهندس هشام حطب في كلمته اليوم خلال الجلسة، أن اللجنة الأولمبية، تعرف بأنها اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية ودور اللجنة الأولمبية والقائمين عليها هو تقديم المساعدة للرياضه المصرية وتنفيذ وتلبية كل ما يطلب لصالح الدولة المصرية خاصة وأن الميثاق الأولمبي ذاته حثنا على أن الأساس في العمل الأولمبي هو احترام قوانين الدولة وأن قوانين الدولة هي بمثابة العمود الفقري للرياضة واللوائح الداخلية للهيئات الرياضية تنسج وتعد من هذا المفهوم وفي ذلك الإطار.

وأشار المهندس هشام حطب في كلكته اليوم، من هذا المنطلق نؤكد على عدم قبولنا نهائيا لكلمة الفزاعة الخارجية التي أصبحت غير موجودة ولا نقبلها اطلاقا على بلدنا خاصة في ظل وجود قانون متوافق عليه من اللجنه الأولمبيه الدوليه واتحاد الاتحادات الرياضية الدولية ( الأسواف ) الذي يضم في عضويته أيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) وهو ما يؤكد أن مصطلح الفزاعة الخارجية أصبح هو والعدم سواء.

وأضاف المهندس هشام حطب خلال كلمته، بشخصي مع بلدي قلبا وقالبا ومع وطني ولا أقبل أي تدخل يهدد الدولة المصرية من الخارج، وأي ضغوط أو ما شابه ذلك من الخارج سوف أجابها بكل قوة حتى لو اضطررت لترك منصبي حفاظا على بلدي مصر وكرامتها وهيبتها ومكانتها.