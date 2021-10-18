أخبار عاجلة

الزراعة تطمئن المصريين على أسعار الخضراوات والدواجن في الأسواق -
ارتفاع كبير فى أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25-10-2021 -
«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين -
وزير الزراعة: مصر تعاني من ندرة المياه بسبب ثبات حصة مصر من مياه النيل -
ريهام عبد الحكيم: لهذا السبب قبلت المشاركة في حفلات «صوت السينما» -
مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية -
لبنان: مباحثات الغاز والكهرباء مع مصر والأردن تتقدم -
تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي -
المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح -
أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كلوب يعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة أتلتيكو مدريد

Print
كلوب يعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة أتلتيكو مدريد كلوب يعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة أتلتيكو مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه فريقه سيخوض مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بدون خدمات اللاعب كورتيس جونز.

للمزيد: موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويلتقي الريدز مع نادي العاصمة الإسبانية غدًا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني كورتيس من الإصابة بعد خوضه مباريات تصفيات 2022 الأخيرة رفقة منتخب إنجلترا، ليغيب عن مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي ثم أتلتيكو مدريد في المنافسة القارية.

وصرح كلوب للموقع الرسمي قائلًا «لسوء الحظ، كان كورتيس معنا فقط في فترة الإحماء وسيكون هنا في ليفربول على أمل اتخاذ الخطوات النهائية للتدريب الكامل».

وأضاف: «اليوم قام فقط بالإحماء لكنه لا يزال يتدرب بشكل فردي، وقررنا تركه هنا لمواصلة ذلك، وبعد ذلك نأمل أن يكون جاهزًا لمانشستر يونايتد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمبلغ خيالي.. ديفيد بيكهام «واجهة» كأس العالم 2022 في قطر

بمبلغ خيالي.. ديفيد بيكهام «واجهة» كأس العالم 2022 في قطر

مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

مدرب الأهلي : كيروش يستحق التواجد في كأس العالم.. ومصر أفضل منتخب بأفريقيا

أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب كأس العالم بأمريكا

أبو ريدة على رأس وفد الفيفا للتفتيش على ملاعب كأس العالم بأمريكا

لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى

لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى