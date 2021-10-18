كلوب يعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة أتلتيكو مدريد

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه فريقه سيخوض مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بدون خدمات اللاعب كورتيس جونز.

للمزيد: موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويلتقي الريدز مع نادي العاصمة الإسبانية غدًا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني كورتيس من الإصابة بعد خوضه مباريات تصفيات كأس العالم 2022 الأخيرة رفقة منتخب إنجلترا، ليغيب عن مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي ثم أتلتيكو مدريد في المنافسة القارية.

وصرح كلوب للموقع الرسمي قائلًا «لسوء الحظ، كان كورتيس معنا فقط في فترة الإحماء وسيكون هنا في ليفربول على أمل اتخاذ الخطوات النهائية للتدريب الكامل».

وأضاف: «اليوم قام فقط بالإحماء لكنه لا يزال يتدرب بشكل فردي، وقررنا تركه هنا لمواصلة ذلك، وبعد ذلك نأمل أن يكون جاهزًا لمانشستر يونايتد».