محافظ الإسكندرية يوزع هدايا على 150 طفلا من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، احتفالات محافظة الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور 150 طفلا من ذوي الهمم ودور الأيتام والأمهات المسنين بدار الهنا، حيث أقيم الحفل بالتعاون مع المجتمع المدني متمثل في مؤسسة إحنا الخير، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبدالرازق مدير عام استاد الإسكندرية ومني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة إحنا الخير.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشار الشريف إلى أن ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، مما يعطي لنا الكثير من الدروس أهمها؛ مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. وأضاف إنه علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل، والسلام، والأمن والاستقرار للبشرية، مطالبا ببذل أقصي جهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على المستويات والأصعدة كافة، كما فعل ذلك نبي الأمة حيث قاد أنجح منظومة ممثلة في إقامة دولة إسلامية قوية.

وتضمن الاحتفال فقرات إنشاء ديني بمناسبة الذكرى العطرة، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال من ذوي الهمم والأمهات المسنين.

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)

محافظ الإسكندرية يوزع هدايا علي 150 طفل من ذوي الهمم والأمهات المسنين بالمولد النبوي (صور)