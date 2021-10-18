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هالة صدقي عن فيلم ريش : تعيش عصر جديد في عهد الرئيس

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هالة صدقي عن فيلم ريش : مصر تعيش عصر جديد في عهد الرئيس السيسي هالة صدقي عن فيلم ريش : تعيش عصر جديد في عهد الرئيس

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قالت الفنانة هالة صدقي، إنه هناك حالة غضب شديدة بين الفنانين الذين شاهدوا فيلم ريش بسبب إساءته لمصر. وأكدت في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن تعيش عصر جديد في عهد الرئيس عبدالفتاح على عكس ما أظهره الفيلم، مضيفة: «ممكن نعتبره فيلم خيالي غير واقعي».

واعتبرت الفنانة هالة صدقي، «ريش» فيلم تجريبي وأحدث حالة من الغربة لكل من شاهده وامتعاض كبير من الفنانين، مشيرة إلى أنه ليس لديها مشكلة مع تناول الفقر والفقراء في مصر لكن الفيلم أظهرهم بشكل مسيء فضلا عن الفقر في أداء التمثيلي للمشاركين في الفيلم.

ولفتت إلى أن الفنانين تحدثوا مع منتج الفيلم عقب مشاهدته وأبدوا غضبهم من إساءته لمصر، مضيفة أن المنتج قال إنه فيلم عرض للمرة الأولى قبل أربع سنوات قبل حالة التطور التي تشهدها مصر حاليا.

المصرى اليوم

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