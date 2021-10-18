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بني سويف : عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر بعد إصلاح عطل محطة المحولات

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بني سويف : عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر بعد إصلاح عطل محطة المحولات بني سويف : عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر بعد إصلاح عطل محطة المحولات

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أعلنت الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد 66 / 11القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر، والذي كان تسبب في انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.


وقال المحافظ، إنه فور إخطار غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة كلف المحافظ «د.محمد هاني غنيم» بسرعة التواصل مع شركة كهرباء الوسطى لاتخاذ اللازم مع متابعة تنفيذ أعمال الإصلاح عن طريق رئيس الوحدة المحلية.

وقد تم رفع درجة الاستعداد وتوفير الطاقة بالمنشات الصحية والحيوية،مع تواجد التنفيذيين المعنيين من منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء والوحدة المحلية وهندسة كهرباء ناصر والأطقم الفنية من شركة الكهرباء للمحطة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي تسبب في خروج 3 مغذيات من الخدمة مؤقتا، حيث تمكنت فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة المغذيات إلى الخدمة والتي بدأت بإصلاح وإعادة تشغيل مغذي أشمنت ودنديل ثم باقى المغذيات تباعاً وإعادة الخدمة.

المصرى اليوم

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