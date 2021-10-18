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فيلم «ريش».. من التكريم في مهرجان كان إلى إثارة الغضب في الجونة

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فيلم «ريش».. من التكريم في مهرجان كان إلى إثارة الغضب في الجونة فيلم «ريش».. من التكريم في مهرجان كان إلى إثارة الغضب في الجونة

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في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، ترقب الجميع العرض الاول للفيلم المصري ريش.

تقرير مصور لقناة «الغد»، أشار إلى أن هذا الفيلم كان وراء تتويج السينما المصرية للمرة الأولى في تاريخها بجائزةٍ من مهرجان كان عن عمل فني محدد.. «ريش» من إخراج عمر الزهيري ويتناول الفيلم الطبقة الفقيرة، وكل ما يتعلق بها.

وأقيم مساء أمس الأحد العرض الخاص للفيلم الروائي الطويل «ريش» الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المقامة حاليا والتي تستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

فيلم «ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه.

وأبدى عدد من نجوم الفن استيائهم من بعض مشاهد فيلم «ريش» أثناء عرضه وقرروا الانسحاب من دور العرض بسبب بعض مشاهد الدماء والصورة السلبية التي يقدمها عن .

المصرى اليوم

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