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أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

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أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي أيمن إسماعيل يستعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي

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أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، استعرض ما تم إنجازه في ملف استاد الأهلي، وقال إن المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، بذل جهدا كبيرا في ملف الاستاد، خاصة على صعيد تطوير التصميمات، من خلال التعاون مع العديد من الخبرات العالمية التي ساهمت في تصميم العديد من أشهر وأعرق ملاعب العالم.

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جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الكابتن محمد الخطيب رئيس الأهلي الذي عقد اليوم في مقر النادي بالجزيرة. وأشار أيمن إسماعيل إلى أن معايير تصميم الاستاد اهتمت بالحفاظ على هوية النادي الأهلي، وكذلك العمل على استمرارية عمل الاستاد بشكل دائم وليس الاقتصار على المباريات فقط، بالإضافة إلى استغلال المساحة لإقامة مدينة رياضية متكاملة.

وأكمل: «حرصنا على تسهيل عملية الدخول والخروج لتوفير الراحة للجماهير بعد الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين في هذا المجال، والمصمم بدأ العمل بنسر الأهلي الشهير واستوحى منه التصميم مع التركيز على اللون الأحمر والذهبي المميز للنادي، ويمكن استخدام مرافق الاستاد في إقامة سباقات وفعاليات مختلفة».

وأضاف أن الاستاد سيشمل متحفا ومنطقة لكبار السن على أقرب نقطة من اللاعبين، مشيرا إلى أن مسألة تمويل الاستاد حظيت بدراسة متأنية، خاصة أن الكابتن الخطيب أكد على ضرورة سيادة قرار النادي في مسألة التمويل مع تنوعها ومساهمة الأعضاء والجماهير في هذه العملية.

واختتم رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كلمته مؤكدا أنه تم طرح كراسة الشروط الخاصة بتسمية الاستاد خاصة أنها مهمة في عملية بدء الإنشاءات.

المصرى اليوم

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