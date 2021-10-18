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الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير

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الحكومة الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير

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أعلنت الهندية، اليوم الاثنين، أن إمارة دبي وقعت اتفاقا لبناء بنية تحتية في جامو وكشمير في وقت تجدد فيه العنف في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وقالت الحكومة الهندية إن مذكرة التفاهم المبرمة تتضمن قيام دبي ببناء بنية تحتية تشمل مناطق صناعية وأبراج للاتصالات وأبراج متعددة الأغراض ومراكز لوجستية وكلية للطب ومستشفى تخصصيا، دون ذكر قيمة الصفقة.

وذكر وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، في بيان، أن كيانات من دبي أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار في كشمير.

ومذكرة التفاهم التي وقعتها دبي هي أول اتفاق لحكومة أجنبية للاستثمار في المنطقة الحساسة في أعقاب سحب الحكم الذاتي لجامو وكشمير وتقسيم الولاية التي تسكنها غالبية مسلمة إلى منطقتين تحكمان مباشرة من نيودلهي.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كل إقليم كشمير الواقع في الهيمالايا لكن كلا منهما تسيطر على جزء منه.

والاستثمار محفوف بمخاطر في المنطقة ذات الوجود العسكري الكثيف وظهر ذلك جليا في موجة هجمات شنها مسلحون يشتبه بأنهم متشددون على مدنيين وحملة واسعة لقوات الأمن أودت بحياة بضعة أشخاص.

ونقلت السلطات الهندية آلاف العمال الوافدين في كشمير إلى مناطق آمنة الليلة الماضية في حين فر المئات من الوادي الواقع في جبال الهيمالايا بعد موجة اغتيالات.

المصرى اليوم

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