ضبط 3 كيلو بانجو و 5 قطع سلاح مع 5 عاطلين في أسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الإثنين، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 3 كجم من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية.



كان مدير أمن أسوان وجه للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها كذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.



تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.