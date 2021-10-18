الحبس عامين لقائد اللنش المتسبب في مصرع بحار مارينا اليخوت بالغردقة

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قررت محكمة جنح الغردقة بالبحر الأحمر الحبس عامين بتهمة القتل الخطأ لقائد اللنش المتسبب في مصرع بحار بمارينا اليخوت بالغردقة وتغريمه ٥٠٠ جنيه.

كانت نيابة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمد غالب ماجد، رئيس النيابة قررت حبس ريس اللنش السباحي المتسبب في مصرع بحار بمارينا اليخوت ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد ورود تحريات المباحث بتسببه في الحادث بعد تحول جثته لأشلاء، أثناء قيامه بتنظيف رفاصات أحد محركات اللنشات السياحية، بسبب تشغيل المحركات أثناء تواجده بالمياه.

كان عدد من المتطوعين تمكنوا من انتشال أشلاء جثة المجني عليه، بعد مصرعه أثناء قيامه بتنظيف محركات اللنش في المياه، حيث فوجئ بتشغيل المحركات وتقطيع جسده لأشلاء، وتم نقل الأشلاء بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان شاب في العقد الثاني من العمر ويعمل عامل بحري على أحد اللنشات السياحية لقي مصرعه في حادث مأساوي مارينا اليخوت السياحي بالغردقة أثناء قيامه بتنظيف محركات موتور لنش سياحي أثناء توقفه بالمارينا بعد خطأ من مسؤولي اللنش لقيامهم بتشغيل المحركات أثناء تواجد المجني عليه في المياه أسفل اللنش.

وأكد شهود عيان للمصري اليوم أن المحركات مزقت جسد الشاب لعدة أشلاء وتناثرت في المياه وتم إخطار أجهزة الأمن والإسعاف بالحادث تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الاحمر اخطارا بوقوع حادث بمارينا اليخوت بالغردقة حيث لقي شاب يعمل بحري على أحد اللنشات السياحية مصرعه أثناء قيامه بتنظيف المحركات من الحبال العالقة بها إلا أن المجنى عليه فوجئ بتشغيل المحركات ما أدى إلى مصرعه في الحال وتقطيع جسده لعدة أجزاء وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه يدعى محمود سعد محمود سعد المعداوى ٢١ عاما من قرية معدية مهدي مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ وعلى الفور تمكن عدد من المتواجدين والعاملين بالمارينا بالنزول للمياه وانتشال أجزاء من جثة المجني عليه وتم التحفظ على رئيس اللنش المتسبب في الحادث وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.