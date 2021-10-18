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داعية إسلامي: سيدنا عيسى تعلق بالنبي محمد قبل أن يولد

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داعية إسلامي: سيدنا عيسى تعلق بالنبي محمد قبل أن يولد داعية إسلامي: سيدنا عيسى تعلق بالنبي محمد قبل أن يولد

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قال الدكتور محمد على، الدعية الإسلامي، إن البعض تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي كان يتمنى رؤيته، وهذا واضح في قوله تعالى: «ربَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ».

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن سيدنا عيسى تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، وهذا واضح في قوله تعالى: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ»، لافتَا إلى أن أحمد صيغة تفضيل على وزن أفعل، أي أكثر شخص يحمد الله عز وجل.

ولفت، إلى أن النبي محمد له 5 أسماء، قال صلى الله عليه وسلم: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحي الله به الذنوب، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي».

المصرى اليوم

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