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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بفاطمة الزهراء بحى الضواحى، في إطار الخطة الشاملة للتطوير التي تشهدها المنطقة للمرة الأولى، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، لافتا إلى أن أعمال التطوير الشاملة تتم بالتوازى داخل المنطقة بما يضمن سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

أكد محافظ بورسعيد، أن فاطمة الزهراء تشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة، وتشمل الأعمال دهان واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج، ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحى وإنشاء صرف صحى جديدة، وتركيب أعمدة إضاءة، بالإضافة لرفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالمنطقة، لافتا أن أعمال التطوير تتم بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية.

المصرى اليوم

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