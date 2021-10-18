حملة موسعة لرفع الإشغالات في مدينة كفر الشيخ

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تمكّنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من إزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ، وأمام مستشفى العبور والمناطق المحيطة به، حفاظا على النظافة العامة، ضمن خطة التطوير التي تشهدها العاصمة، وإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، أعلى الأعمدة الكهربائية، وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

كما شهدت منطقة غرب كفر الشيخ بدء أعمال تطوير شارع جيهان، ضمن خطة المحافظة لتطوير مدن المحافظة، كما بدأت الأعمال التمهيدية لرصف طريق البحر بقرية محلة موسى،كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملات النظافة بقرى محلة القصب، ومحلة موسى، وقرية متبول.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن الحملة التي شهدتها العاصمة تمكنت من رفع الإشغالات والإعلانات المختلفة، بشارع الاستاد، ومنطقة مستشفى العبو، لتسيير الحركة المرورية، مؤكدًا تحرير محاضر للمخالفين، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة بأحياء العاصمة.