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منتجي الدواجن: ارتفاع الأعلاف عالميا سبب زيادة سعر البيض

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منتجي الدواجن: ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا سبب زيادة سعر البيض منتجي الدواجن: ارتفاع الأعلاف عالميا سبب زيادة سعر البيض

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قال المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البياض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن طبق البيض يمر بـ 3 مراحل تسويقية وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعره، مؤكدا أن ارتفاع الأعلاف عالميا هو السبب الرئيسي في زيادة أسعار البيض، ومصر تستورد 90% منها.

واضاف احمد نبيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الاتحاد أطلق العديد من المبادرات من أجل توفير البيض للمواطنين في جميع ميادين ، مؤكدا أن سعر كرتونة البيض ارتفع 8 جنيهات مرة واحدة.

وأوضح أحمد نبيل، أن الاتحاد قرر توفير البيض للمواطنين حتى لا يكون هناك وسيط ويقوم برفع الأسعار على المواطنين من خلال حلقات التوزيع في الأسواق، منوها بأن الفترة القادمة سيكون هناك استقرار في أسعار البيض .

المصرى اليوم

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