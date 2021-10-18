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الإسماعيلي يستعجل البطاقة الدولية لـ«شونجا»

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الإسماعيلي يستعجل البطاقة الدولية لـ«شونجا» الإسماعيلي يستعجل البطاقة الدولية لـ«شونجا»

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تواصل مسؤولو النادي الإسماعيلي مع نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، لاستعجال وصول البطاقة الدولية للمهاجم الدولي جاستون شونجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

واستعجل النادي الإسماعيلي، وصول البطاقة الدولية للمهاجم الزامبي، حتى يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وينوي طلعت يوسف، المدير الفني للدراويش، الاعتماد على المهاجم الزامبي بشكل أساسي في الموسم الجديد، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق خلال فترة الإعداد لموسم الجديد، وليعوض رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف، الذي انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز.

ودعم الإسماعيلي صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، عصام صبحى ظهير أيمن المقاصة، عبدالله جمعة ظهير أيمن حرس الحدود، أحمد عيد ظهير أيمن ، محمد الترهونى ظهير أيسر سموحة، محمد دسوقى ظهير أيسر المقاصة، المهاجم الزامبى جاستن شونجا.

المصرى اليوم

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