«كفته» مديرا فنيًا لنادي النصر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تعيين محمد عبدالفتاح كفتة مدير قطاع الناشئين بالنادي في منصب رئيس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وشهد مران اليوم حضور محمد عبدالفتاح بحضور احمد الاحمر عضو مجلس الإدارة وعقد عبدالفتاح جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني تحدث خلالها على أهمية الالتزام والتكاتف خلال المرحلة المقبلة من أجل العودة بالنصر لمكانته الطبيعة حيث المنافسة على الصعود الممتاز قائلا إن النصر يمتلك مجموعة. من اللاعبين على اعلي مستوي وجهاز فني محترم ومع مزيد من الالتزام والانضباط سيكون الفريق له شأن آخر في ظل اسم نادي النصر الكبير.

كما عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة خالد غنيم المدير الفني ومحمد خلف وحازم ممدوح مدربي الفريق ومحمود نبيه مدرب حراس المرمي واشرف حامد المدير الإداري ومحمد عثمان محلل الأداء البدني وايهاب السيد مخطط الاحمال وسامح عبدالمنعم اخصائي التأهيل تحدث خلالها عن استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة ومتطلبات واحتياجات الفريق.

الجدير بالذكر أن محمد عبدالفتاح كفتة هو أحد أبناء نادي النصر حيث لعب في صفوف الفريق الأول وله مسيره طويلة من اللعب في الدوري الممتاز حيث انتقل النادي الاهلي في مطلع التسعينات بعد بزوغ موهبته ومهارته الفنية العالية ثم لعب بعد ذلك لصفوف المقاولون العرب وحصل معه على بطولة إفريقيا للأندية الأبطال وبطولة كأس مصر.

كما لعب لأندية المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وجمهورية شبين وجولدي قبل أن يعتزل كرة القدم ليتجه بعد ذلك لمجال التدريب حيث عمل كمدرب عام مع خالد جلال ومحمد صلاح في نادي جولدي ومدري عام لأندية المصري والترسانة وبلدية المحلة والقناة.

ثم تولي بعد ذلك منصب مدير قطاع الناشئين بنادي النصر ثم منصب مدير الكرة وخرج من تحت من تحت يده في قطاع الناشئين العديد من نجوم الكرة المصرية امثال اسلام عيسي نجم بيراميدز وعمار حمدي نجم الأهلي ومروان حمدي نجم الزمالك وأحمد صبيحه نجم المقاصة ومحمود فهمي نجم المقاصة.