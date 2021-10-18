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احتفالات المولد النبوي الشريف في .. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الأسلامية (صورة)

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احتفالات المولد النبوي الشريف في مصر.. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الأسلامية (صورة) احتفالات المولد النبوي الشريف في .. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الأسلامية (صورة)

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وجه النجم المصري العالمي محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رسالة للأمير وليام على مشاركته في حفل «إيرث شوت»، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد، ودشنه الأمير ويليام.

وقدم صلاح خلال الحفل جائزة «إعادة الحياة إلى محيطاتنا»، بعدما ألقى خطابًا قصيرًا بشأن المخاطر التي تواجه محيطات الكوكب.

وحذر صلاح من التلوث المائي خلال القرن الحالي، قائلا: «بنهاية هذا القرن، من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في أكبر من السمك».

وكتب صلاح عبر حسابه على «تويتر»: «إنه لشرف كبير أن أشارك في حدث Earthshot الليلة الماضية، أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل، ودعوتهما لي بتقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق».

ويستعد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج، برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.ش

المصرى اليوم

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