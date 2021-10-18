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جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي،​ اليوم الاثنين، أن ​الوضع الأمني​ مستتب ولا تخوف لديه، مشيرا إلى أنه لن يدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​، قبل إيجاد حل للمشكلة، فهو لا يريد استفزاز أي فريق.

ونقلت وكالة "النشرة" تصريحات صحفية لميقاتي الذي رد على سؤال عن كيفية حلّ المعضلة القضائية بالقول: "لن أتدخل بعمل ​القضاء​، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي ​طارق البيطار وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته".

وأضاف ميقاتي قائلا: "لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ".

أما عن حادثة الطيونة فقال: "ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. ولبنان​ بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها".

وعن الاستقالة، أكد ميقاتي أنها "غير مطروحة ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها"، وأضاف: "نحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء ​الإنتخابات النيابية​ في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين".

سبوتنيك