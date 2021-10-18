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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي

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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي
تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.


الوطن السعودية

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